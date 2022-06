Política Costa do Sol

Washington Reis já dava pinta de vice de Cláudio Castro na Região dos Lagos

Decisão de colocar ex-prefeito de Duque de Caxias na chapa do governador para as eleições de outubro foi sacramentada na noite desta terça-feira (28), mas ideia já mostrou evidências em eventos, como a Cruzada Evangelística Celebrando a Vida, em Araruama, no sábado (25)

Publicado 29/06/2022 18:15 | Atualizado há 18 horas