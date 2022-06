Filipe Toledo venceu o Oi Rio Pro em Saquarema - Daniel Smorigo/Divulgação WSL

Publicado 29/06/2022 14:12

O surfista Filipe Toledo já pode ser coroado como o “Rei de Saquarema”, pelo tricampeonato consecutivo conquistado, na última terça-feira (28), no Oi Rio Pro apresentado por Corona na Capital Nacional do Surfe, em Saquarema, na Região dos Lagos. Já na categoria feminina, a pentacampeã mundial Carissa Moore venceu o campeonato na onda surfada nos últimos segundos. As vitórias valeram ainda o “Troféu Mano Ziul”, por terem batido os recordes de pontos das duas notas computadas.

Em mais um dia de boas ondas e praia lotada em Itaúna, para assistir o show de surfe dos melhores do mundo na etapa brasileira do World Surf League (WSL) Championship Tour, Filipe abriu a decisão com Samuel Pupo com nota 10 em um aéreo na primeira onda.



“Saquarema é um lugar muito especial, que eu gosto muito, que eu venho desde criança competir nos amadores e hoje estou aqui no Circuito Mundial. É muito gratificante, porque o carinho dessa galera local, não tem em nenhum lugar do mundo”, disse Filipe Toledo, que só perdeu uma bateria desde que a etapa brasileira mudou para Saquarema em 2017 e tinha vencido as duas últimas edições, em 2018 e 2019. Ele já havia sido campeão do primeiro Oi Rio Pro da história, em 2015 no Postinho da Barra da Tijuca, também com um aéreo nota 10 na grande final.



Agora, Filipe Toledo iguala um recorde histórico de Dave Macaulay, único que conseguiu quatro vitórias em etapas válidas pelo título mundial no Brasil. As do australiano foram em 1986 em Florianópolis (SC) e em 1988, 1989 e 1993, na Barra da Tijuca (RJ). Mas, Filipe é o primeiro a conquistar um tricampeonato consecutivo, em 2018, 2019 e 2022, completando quatro títulos nas seis edições da história do Oi Rio Pro, iniciada em 2015 com sua primeira vitória.