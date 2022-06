Inscrições para o Programa Conexão Universitária são prorrogadas até a próxima quarta-feira - Divulgação/Prefietura de Saquarema

Publicado 27/06/2022 19:03

A Prefeitura de Saquarema prorrogou as inscrições para o Programa Conexão Universitária, que concederá bolsas de estudos para os moradores que desejam ingressar no ensino superior. Nesta etapa, 2 mil bolsas para a graduação estão sendo oferecidas pelo município.

A extensão do prazo de inscrição foi necessária após candidatos relatarem dificuldades em reunir a documentação solicitada. Com a prorrogação, os interessados em participar do programa terão até às 18 horas, da próxima quarta-feira (29), para realizar a inscrição.