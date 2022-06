Proerd forma novos alunos em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/06/2022 10:51

A Prefeitura de Saquarema, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizou, nesta sexta-feira (24), a formatura dos alunos da rede municipal no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). A ação aconteceu no Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães e reuniu autoridades, policiais e familiares para a entrega de certificados. Instruídos pelos policiais Sargento David e Cabo Braga, 430 alunos receberam a certificação de formação pelo curso.