Amostra de vírus da varíola dos macacos - Divulgação

Publicado 24/06/2022 17:10

A Prefeitura de Saquarema confirmou, na manhã desta sexta-feira (24), em nota, que o resultado do caso suspeito de varíola dos macacos deu negativo. A paciente era uma mulher de 22 anos, moradora da cidade, que estava sendo monitorada pela Secretaria do Estado de Saúde do Rio (SES).

Segundo a prefeitura, a SES encaminhou o resultado do exame feito na paciente, que havia suspeita de varíola, e deu "Não Detectável para o agente etiológico Monkeypox virus".



Foram utilizados os materiais para análise laboratorial: Urina Amostra Única; Fragmento de Amostra da Lesão; Swab da Secreção; Sangue Total e Soro; e Swab Oro e Nasofaringe.



"Todos os exames foram coletados seguindo os protocolos da Secretaria de Estado de Saúde. Os materiais foram encaminhados pelo município para análises pelo Laboratório de Virologia Molecular - Instituto de Biologia da UFRJ", informou a prefeitura.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que, até esta quinta-feira (23), foram realizadas 21 notificações de casos suspeitos de varíola do macaco no estado do Rio de Janeiro. Até o momento, quatro casos foram confirmados, dois pacientes residentes no município do Rio, um paciente residente em Maricá e outro de Londres que chegou ao Rio, e 17 foram descartados.



"Os dois casos confirmados, nesta quinta-feira (23), no município do Rio são homens, de 25 e 30 anos, sem histórico de viagem internacional ou contato próximo com viajante. Ambos estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados diariamente pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do município do Rio e assistidos pelo Instituto Nacional de Infectologia (INI) da FIOCRUZ, conforme informado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-Rio)", afirmou a SES.