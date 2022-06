Prefeitura de Saquarema e o SEBRAE-RJ iniciaram a segunda chamada do processo seletivo com artesãos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/06/2022 16:38

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e em conjunto com o SEBRAE-RJ, iniciou nesta quinta-feira (23), a segunda chamada do processo seletivo com artesãos que serão contemplados com uma trilha de artesanato e participarão das Oficinas Sebrae de Design, Inovação e Empreendedorismo.

Os 20 artesãos selecionados receberão mapeamento iconográfico baseado nos atrativos e ícones culturais de Saquarema, além de consultoria e capacitação com o designer do produto, na formação do preço, no marketing digital e na gestão básica financeira, quando recebem orientações sobre valores de venda.

“Estamos muito felizes com a receptividade e o interesse no projeto. Recebemos 68 inscrições de artesãos de diversos segmentos, vamos selecionar os 20 que mais se enquadram dentro do nosso objetivo que é lançar, no final do ano, uma mini coleção com produtos sobre Saquarema, baseado nas riquezas da cidade”, contou a coordenadora do SEBRAE na Região dos Lagos, Ana Claudia Melo Vieira.

O resultado final será divulgado no dia 01/07 e os artesãos que não forem selecionados neste momento serão inseridos em uma fila de espera para projetos futuros dentro desta mesma linha editorial.