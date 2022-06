Saquarema testa veículos elétricos para o patrulhamento da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/06/2022 12:30

A Prefeitura Municipal de Saquarema, através da Guarda Civil Municipal, iniciou nesta semana uma fase de testes operacionais com dois carros 100% elétricos. Os veículos, do modelo Zoe, fabricado pela Renault, serão utilizados no patrulhamento da cidade para uma avaliação mais profunda do uso da tecnologia no dia a dia. Os carros serão avaliados durante 30 dias.