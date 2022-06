Cidade de Saquarema inicia campanha do agasalho 2022 - Divulgação

Cidade de Saquarema inicia campanha do agasalho 2022Divulgação

Publicado 22/06/2022 16:17

Com a chegada do inverno, a Prefeitura de Saquarema, por meio de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Defesa Civil Municipal, iniciou a Campanha do Agasalho 2022.



Durante a campanha, que se estenderá por toda a estação, serão arrecadados em diversos pontos espalhados pelo município, como as unidades do CRAS e CREAS, roupas, calçados e cobertores que estejam em bom estado de conservação.



Com o tema “Doe calor, receba muitos sorrisos”, a campanha terá todo o material recolhido distribuído pelas equipes do Desenvolvimento Social e da Defesa Civil, para as famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade.



Os endereços para doações são os seguintes:

Cras Raia: Rua Maria Ferreira, 36 - Raia

Cras Rio d’ Areia: Rua José Ferreira, s/n - Rio d’ Areia

Cras Sampaio Corrêa: Rua Primeiro de Maio, 115 - Basiléia

Cras Jaconé: Rua 22, esquina com 96 - Jaconé

Cras Bonsucesso: Estrada de Bonsucesso,121 - Bonsucesso

Creas: Avenida Saquarema, 4299 - Porto da Roça