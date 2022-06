Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/06/2022 11:54

O Teatro Municipal Mário Lago, na cidade de Saquarema, Região dos Lagos do Rio, terá neste fim de semana dois espetáculos com classificação etária livre. Na sexta-feira (24), às 18h e às 20h, o projeto Primeiro Passo apresentará o espetáculo “Romeu e Julieta, a história que o cordel não contou”. Já no domingo (26), às 17h, será a vez do espetáculo “A Magia da Leitura”.

“Romeu e Julieta, a história que o cordel não contou”



A montagem conta a história clássica de Shakespeare de uma maneira brasileira, com a aventura se passando no nordeste, com muita dança e músicas regionais. Participam da peça 18 bailarinos e as coreografias são de Patrícia Beltrão e Lucas Fidélis, com direção de Patrícia Beltrão.



Nos espetáculos oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Saquarema, é sugerido que o público não pagante doe alimentos não perecíveis à campanha “Afeto Cultural”, que é um projeto das secretarias de Cultura e de Desenvolvimento Social que tem por objetivo envolver a sociedade civil nas ações de solidariedade que beneficiam grupos em situação de vulnerabilidade social.



Os ingressos serão trocados por 1kg de alimento não perecível ou mais, no Teatro Municipal Mario Lago, a partir de uma hora antes do início do espetáculo. A classificação etária é livre.

“A Magia da Leitura”



A peça aborda bullying e tecnologia e conta a história da menina Boladinha, que era muito agitada e passava horas nas redes sociais e no videogame, sem a menor responsabilidade com seus estudos e na relação com seus amigos. Certo dia, mais uma vez ela se atrasa para a escola, então sua mãe fica muito brava e a coloca de castigo longe de toda tecnologia. Perdida, pois a menina só vivia para aquilo, ela liga para seus amigos e descobre que há tempos já os perdera por brincadeiras de mau gosto que havia feito sem perceber, mas que para eles foram muito graves. Boladinha começa, então, a refletir sobre tudo que vinha fazendo e, enquanto passeia pensativa, encontra o Amigão Livro com quem vive uma grande aventura.

O Espetáculo “Magia da Leitura” mescla assuntos atuais com assuntos educativos, como a história do índio e do boitatá, e termina numa grande festa com o palhaço Bibi. No elenco estão Déborah de Oliveira e Julio Botelho e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro por R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia entrada). A classificação etária é livre.



O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 - térreo, no Centro de Saquarema.