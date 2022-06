Competições de surf aumentam o número de adeptos do esporte em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/06/2022 13:50

Falta bem pouco para as areias da Praia de Itaúna estarem lotadas de espectadores e fãs de surf. A World Surf League (WSL), em parceria com a Prefeitura Municipal de Saquarema, promoverá a realização do evento “Oi Rio Pro CT 2022”, etapa brasileira do mundial de surf, entre os dias 23 e 30 de junho. Pessoas de todo Brasil e do mundo são esperadas para acompanhar a maior competição de surf do planeta. Sem uma realização efetiva desde 2019, antes do período pandêmico, o evento é motivo de muita expectativa na cidade, já que na última ocasião foi registrado uma média de 40 mil torcedores por dia de competição.



O impacto na realização de grandes eventos tem sido extremamente positivo no município. Em maio, Saquarema sediou a realização do Circuito Tríplice Coroa, competição para surfistas amadores do município, onde foi registrado um número recorde de inscrições.

"Recebemos um número muito expressivo de inscrições com atletas das mais variadas faixas etárias, de 03 a 50 anos. É muito positivo poder incentivar as mais diversas categorias, mas principalmente as de base, que têm crescido exponencialmente. As crianças querem aprender a surfar, querem competir e se inspiram em grandes surfistas. Campeonatos, como os promovidos pela WSL, funcionam como um gatilho para que mais pessoas se interessem pelo esporte”, esclarece Saulo Bolerba, presidente da Associação de Surf de Saquarema.



Com a grande regularidade na realização de eventos de surf, devido às ótimas condições do mar e ao clima, Saquarema tem se tornado uma grande referência do esporte no mundo. Com o aumento das atividades no município, o esporte tem conseguido ocupar lugares importantes na sociedade.

“Esses eventos que acontecem em Saquarema são uma grande oportunidade para os jovens, além de serem fonte de entretenimento, eles são muito motivadores e uma grande inspiração para o futuro do esporte. É fundamental valorizar o fato de termos um circuito mundial no “quintal de casa” e estarmos próximos dos maiores nomes do surf no mundo. Um importante momento para observar como um atleta se comporta nas competições. Um aprendizado e tanto para os jovens de Saquarema que sonham um dia competir na elite mundial de surf”, explica Aelson Silva, coach de surf e morador de Saquarema.



As novas gerações do esporte seguem se inspirando nos grandes atletas que visitam Saquarema, como é o caso do surfista amador e participante do Programa Bolsa Atleta do município, Antônio Carvalho.

“O evento da WSL é muito relevante para mim enquanto atleta amador. Ele me incentiva e motiva a querer alcançar importantes colocações na carreira. É incrível saber que eu treino diariamente no local onde acontece a maior competição do surf do mundo. Tenho certeza de que estou no caminho certo, e com muito foco e dedicação eu também chegarei lá”, afirma o jovem surfista.



“Através desses relatos e resultados expressivos nós podemos atestar a importância que o surf tem para a nossa cidade. Acredito que temos alcançado bons objetivos de fomento econômico e esportivo. Temos investido cada vez mais em esportes variados de uma maneira geral. Esses eventos e competições são fundamentais para o desenvolvimento de Saquarema e colocam a nossa cidade como uma grande potência dos esportes no Brasil”, finaliza o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.