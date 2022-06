Obras da clínica da mulher na Cidade da Saúde, em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está avançando com a construção da nova clínica da mulher, na Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale, ao lado do Estádio do Boavista. Com um espaço mais amplo e maior capacidade de atendimento, a nova clínica oferecerá diversas especialidades médicas, além de exames e procedimentos.

A novidade fica por conta do banco de leite materno, um espaço montado para oferecer orientação e apoio à amamentação, além de coletar, processar, armazenar e distribuir leite humano a bebês prematuros e de baixo peso da cidade.

Além da clínica da mulher, a Cidade da Saúde contará com o novo hospital municipal, centro de especialidades odontológicas, centro de imagem, centro de reabilitação, clínica da criança, clínica do idoso e uma creche.