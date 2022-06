Estrutura do evento Oi Rio Pro já está sendo montada em Saquarema - Secom/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/06/2022 11:28

Entre os dias 23 e 30 de junho, Saquarema será palco da oitava etapa do Campeonato Mundial de Surf. Adiado por mais de dois anos devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o município receberá, durante uma semana, os maiores e melhores atletas da modalidade, além de turistas e admiradores do esporte.

Dividido em dez etapas durante cada temporada e realizadas em sete países diferentes, a Oi Rio Pro apresentado pela Corona, será a única realizada na América do Sul. O evento ajudará também a definir os Top 5 (masculino e feminino), que decidirão os títulos da temporada 2022, no Rip Curl WSL Finals, em Lower Trestles, San Clemente, na Califórnia (EUA), em setembro.

Conhecida internacionalmente como o “Maracanã do Surf”, Saquarema receberá para o evento os melhores surfistas do mundo. No masculino, nomes como o do atual número um do ranking, Filipe Toledo, além de Jack Robinson, João Florença, Kanoa Igarashi, Ítalo Ferreira, Kelly Slater estão confirmados. Já entre as mulheres, Brisa Hennessy, Carissa Moore, Tyler Wright, Isabella Nichols, Tatiana Weston Webb, entre outras, também estarão presentes na etapa de Saquarema.

Incentivo à economia

Comerciantes e empresários da rede hoteleira estão bastante confiantes com o aumento do fluxo econômico que promete movimentar uma média de 40 mil pessoas por dia nas areias da Praia de Itaúna. Uma prova disso é a média de ocupação hoteleira que já está com a capacidade elevada, com pousadas e hotéis com 100% das acomodações ocupadas há pelo menos um mês.

“Eu estou muito feliz e orgulhosa em sediarmos um dos maiores eventos de surfe do mundo em nossa praia. Além de projetarmos ainda mais o nome de Saquarema internacionalmente, movimentaremos não só a economia do nosso município, como de toda a Região do Lagos. Realizar o Corona Saquarema Pro pelo Challenger Series, é a consolidação do nosso município como a Capital Nacional do Surf”, comemorou a prefeita de Saquarema, Manoela Peres.

A World Surf League, com o apoio da Prefeitura de Saquarema, está preparando uma extensa programação de atividades ao longo desses dias.