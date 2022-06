Saquarema divulga relação dos candidatos aprovados na audição para os cursos de Técnicas da Dança Clássica e Formação de Grupos de Balé - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/06/2022 11:57

A Prefeitura Municipal de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio do Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro, realizou na última terça-feira (14), no Teatro Municipal Mário lago, a audição referente à oferta de cursos gratuitos de Técnicas de Dança Clássica e Formação de Grupos de Balé. Ao todo, 21 candidatos se apresentaram e 14 foram aprovados pelos quatro jurados que constituíram a banca examinadora que elaborou, aplicou e avaliou as provas práticas de técnica da dança clássica.

A audição durou uma hora e contou com as presenças da Presidente e da Vice-Presidente do Colegiado da Dança do Estado do Rio de Janeiro, Denise Acquarone e Chris Aguiar, respectivamente, além do bailarino formado na Escola de Danças Alice Arja (Rio de Janeiro), Tassio Guerra. A presidência do júri coube ao maitre de ballet Marcio Nascimento, assessor especial da Secretaria de Cultura de Saquarema. Todos eles fizeram parte do corpo técnico da comissão de avaliação.

Gabriela Monteiro de Jesus, de 18 anos, que foi aprovada para participar do projeto, falou sobre suas expectativas: "É uma oportunidade grande para as pessoas que se inscreveram e foram selecionadas. Ser aprovada num projeto pioneiro de balé no município é motivo de muito orgulho e nos dá esperança de que o balé esteja mais ativo que nunca em Saquarema".