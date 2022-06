Teatro Municipal Mário Lago em Saquarema exibirá dois espetáculos neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/06/2022 11:55

Com programação para a família toda, o Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, exibirá dois espetáculos neste fim de semana. Na sexta-feira (17) e no sábado (18), às 20 horas, será exibida a peça "Quem disse que Hollywood já era?". Já no domingo (19), às 17 horas, será a vez do espetáculo infantil "O Casamento da Dona Baratinha".

A peça "Quem disse que Hollywood já era?" expõe aos espectadores uma reflexão sobre a questão do artista no Brasil, a partir de cenas de bastante humor com momentos de seriedade. O espetáculo, cuja direção é de Sergio Fontat, tem duração de 1h10min, classificação etária de 16 anos e no elenco estão Marcos Viana e Claudio Basttos. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro: Valor inteiro R$ 30 e meia entrada R$ 15.

Sinopse de "Quem disse que Hollywood já era?"

Cansados de só lhes oferecerem papéis secundários e em montagens inexpressivas, os personagens Cisco Emery e Lúcio Moreira, com a meta de ganhar dinheiro e voltar ao Rio de Janeiro, para encenarem textos com bons papéis e de maior qualidade cênica, resolvem fazer uma tournée em boates pelo interior do país, com um show de transformismo no qual Cisto interpreta a personagem drag Perolita La Blanca. Tudo sai bem diverso do que pretendiam e eles enfrentam vários problemas sociais e pessoais, além de conflitos entre si. O texto, porém, alcança plateias de todas as áreas profissionais, pois fala do sonho de tentar obter sucesso com as suas reais vocações, mas acabar enfrentando uma realidade que leva a outras decisões e caminhos.

No último dia do fim de semana (19), o teatro irá exibir a peça infantil "O Casamento da Dona Baratinha", que tem direção de Déborah Oliveira, classificação etária livre. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e custam R$ 20 e R$ 10 (meia entrada).



Sinopse do “O Casamento da Dona Baratinha”



Há mais de 20 anos a história “O Casamento da Dona Baratinha” encanta e diverte adultos e crianças por meio de seus personagens memoráveis e valores atemporais, como herança para cada geração. A interação dos personagens com o público é um ponto alto do espetáculo, levando as crianças a participarem da história e proporcionando emoções inesquecíveis.



Dona Baratinha é uma moça prendada que sonha em se casar. Cachorrinho Cachorrão, um vira-lata que só pensa em se dar bem. Plocnhoc é um porquinho bem gordinho, divertido e pagodeiro. Don Ratão, um rato de primeira linha, inteligente, simpático e romântico. Será que Dona Baratinha conseguirá se casar com um deles?



O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 - térreo, no Centro de Saquarema.