Motorista de aplicativo é assaltado após pedido de corrida em Saquarema - Reprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 19:34 | Atualizado 14/06/2022 19:36

Um motorista de aplicativo foi assaltado, na noite da última segunda-feira (13), após receber um pedido de corrida em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A vítima estava trabalhando em seu carro, um Fiat Uno de cor cinza, quando foi acionada no aplicativo para realizar uma corrida na Avenida Litorânea, na altura do bairro da Barra Nova. Ao chegar no local, o motorista foi assaltado por homens armados que levaram o seu veículo e todos os seus pertences, que estavam dentro do carro.



O boletim de ocorrência do caso foi realizado na 124ª DP (Saquarema).

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento. "A vítima foi ouvida pelos agentes e diligências seguem a fim de identificar a autoria do crime", informou.