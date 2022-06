Caio Carreira Ramos, de 17 anos, é campeão mundial, pan-americano e sul-americano de Jiu-Jitsu - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/06/2022 11:06

Criado pela Prefeitura de Saquarema em dezembro de 2002, o Programa Bolsa Atleta beneficia, atualmente, 50 atletas amadores, jovens moradores no município, com o auxílio mensal de R$ 700. Dessas promissoras estrelas, algumas já foram vencedoras de competições importantes, no Brasil e no exterior. Jiu-jitsu, surfe, voleibol, natação, entre outras modalidades esportivas estão entre aquelas praticadas por esses atletas que vêm levando o nome do município mundo afora, auto alimentando um processo que faz com que mais e mais jovens se interessem pela prática do esporte.

Segundo a Prefeitura de Saquarema, o programa foi concebido sob medida para a cidade, uma vez que ao dar suporte para o desenvolvimento de atletas, revitaliza a vocação do município, cada vez mais consolidado como a capital dos mais variados esportes, aos quais vem abrigando, ao sediar campeonatos nacionais e internacionais cada vez com maior frequência de atletas e público.



Contabilizando inclusive as vitórias, a história dos jovens que fazem jus à bolsa é sempre muito parecida e prova viva de que a ação é válida enquanto programa social, entre os tantos que Saquarema tem e que vêm mudando a vida dos moradores.



Richard Elias Oliveira da Silva tem 20 anos e já foi campeão estadual e 2º lugar na Copa Carioca de fisiculturismo. Para ele, o Programa Bolsa Atleta, do qual faz parte há seis meses, tem sido fundamental para a sua preparação.

”O Bolsa Atleta está sendo importantíssimo já que está colaborando com o meu desenvolvimento como atleta. Vem sendo de grande valia, pois me facilita no custeio da minha alimentação. Para os jovens que querem se dedicar ao esporte, o Bolsa Atleta vale muito a pena”, explica o atleta.



História similar é a de Ingra Klapper Frota Pedroso, de 17 anos, uma das grandes promessas da natação. Campeã brasileira pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA e finalista sul-americana, Ingra esteve no programa em 2018 e agora está em 2022 e por conta disso pode se dedicar com um pouco mais de tranquilidade ao seu esporte de coração.

“O esporte é muito importante na vida de qualquer pessoa. Ajuda não só fisicamente, mas mentalmente também. Por isso é muito legal que todos façam parte desse projeto e nunca desistam dos seus sonhos, pois muitas vezes o esporte ajuda a alcançá-los”, relata.



Caio Carreira Ramos, também de 17 anos, é mais uma história de sucesso. Campeão mundial, pan-americano e sul-americano de Jiu-Jitsu, ele esteve no Programa Bolsa Atleta em 2019, 2021 e continua em 2022. Para o atleta, o benefício tem sido bastante relevante.

“O Bolsa Atleta me possibilita arcar com os custos e despesas que preciso para me tornar um atleta profissional. E para aqueles que pretendem se dedicar ao esporte, vai uma dica: Não desistam se não conseguirem a bolsa na primeira tentativa, faça o seu currículo, organize a sua documentação e tenha fé que vai dar certo!”, complementa.



Conforme explica a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, “um programa social voltado para apoiar atletas num município que respira esportes, como é hoje Saquarema, traz bons resultados para todos. Tanto para o jovem morador, que pode desenvolver seu talento com algum suporte e mais conforto quanto, lá na outra ponta, para o próprio município que se beneficiará do prestígio que a futura estrela lhe trará, com a associação da cidade àquela prática esportiva. Com isso, mais competições cogitarão ter Saquarema como palco, com vantagens para o turismo e a economia, e outros tantos jovens se interessarão por esportes”.



O Programa Bolsa Atleta, oferecido pela Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria de Esportes Lazer e Turismo, abre regularmente inscrições no final de cada ano, com ampla divulgação nas redes sociais da Prefeitura. Para concorrer é necessário ser atleta amador, em plena atividade esportiva, com idade máxima de 28 anos; estar vinculado a entidade legalmente constituída que represente a sua modalidade esportiva; apresentar rendimento de destaque em competições oficiais de âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional; e ter residência fixa no Município de Saquarema há mais de 24 meses.