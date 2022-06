Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, discursou no lançamento do programa - Secom Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/06/2022 12:12

A Prefeitura de Saquarema lançou oficialmente, na última sexta-feira (10), o Programa Conexão Universitária - COUNI. Criado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, o programa vai conceder, na totalidade, 9 mil bolsas de estudo para moradores que queiram ingressar no Ensino Superior e mil bolsas para pós-graduação. O evento, aberto ao público, lotou principalmente de jovens, não só o auditório, mas as dependências do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça. Também na sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Município de Saquarema o Edital nº 001/2022, dispondo sobre o processo seletivo para a concessão de bolsas do COUNI.

Já no sábado (11), foram iniciadas reuniões abertas aos candidatos com o objetivo de explicar os pontos do Edital e tirar as eventuais dúvidas quanto aos procedimentos necessários à inscrição, uma vez que não há margem para equívocos no fornecimento da documentação e no preenchimento dos dados. Haverá mais dois dias, anteriores ao da inscrição, reservados para reuniões desse tipo, programadas para serem realizadas no próprio Padre Manuel nesta segunda-feira (13), às 10h e às 14h, e nesta terça-feira (14), às 18h.As inscrições terão início nesta quarta-feira (15), estendendo-se até o dia 26 de junho. Serão realizadas somente via internet, por meio do site . Entre outras exigências, no ato da inscrição, os candidatos deverão optar por até três instituições e cursos de sua escolha. Também deverão ser moradores de Saquarema há mais de cinco anos e serão submetidos a teste vocacional. Para fazer jus ao benefício, é fundamental que a renda per capita não exceda dois salários-mínimos por membro da família. A contrapartida a ser dada pelo bolsista será a participação em projetos e ações socioeducacionais, junto à Prefeitura Municipal de Saquarema, cumprindo carga horária de 16 horas mensais.Nesta primeira fase do programa, serão ofertadas 2 mil bolsas de estudo, distribuídas da seguinte forma: 1.015 vagas para o segundo semestre de 2022 e 985 vagas para cadastro reserva. O chamamento público vai durar um ano. Até agora, duas instituições de ensino já aderiram ao COUNI - Centro Universitário La Salle e Universidade de Vassouras - e outras três - Universidade Veiga de Almeida, UNILAGOS e Universidade Estácio de Sá - estão prestes a aderir. Existem vagas para as faculdades de medicina, administração, direito, educação física, arquitetura, nutrição, publicidade e propaganda, além de engenharias civil, elétrica, química e de software, entre outros cursos.O Secretário Municipal de Educação, Antonio Peres Alves, abriu a fala das autoridades e educadores presentes contando sobre uma época em que não havia essa visão de educação como algo fundamental: “Até um tempo atrás, por volta de 2001, para os pais, bastava verem os filhos nas escolas, recebendo a sua merenda escolar, que já era o suficiente. Poucos tinham essa visão de como a educação pode transformar a vida das pessoas. Esse será um projeto transformador. O município está se desenvolvendo e precisamos formar, qualificar nossos jovens para essas novas vagas de emprego que chegarão. Vamos ter médicos, engenheiros, enfermeiros, pessoas que vão atender ao anseio de crescimento da cidade”.A Prefeita Manoela Peres falou diretamente à plateia sobre a importância de não desistirem de seus sonhos e da persistência que teve que adotar para se formar. “O dia 10 de junho é o dia em que iniciamos uma mudança de uma geração, aqui em Saquarema. Hoje, uma porta está se abrindo para vocês. Agarrem essa oportunidade! Não vai ser fácil, mas o que determina o seu futuro é você mesmo e não importam as dificuldades. Aqui no município tem pessoas muito inteligentes que só precisam de um empurrãozinho para serem o que bem quiserem. Basta uma ajuda. Agora eu só quero fazer um pedido, já que pelas minhas contas eu não estarei mais aqui, enquanto Prefeita, no ano da formatura de vocês: Me convidem!".Após a fala da Prefeita, foram antecipadas informações sobre como funcionará o Programa Conexão Universitária, os procedimentos para a inscrição dos candidatos que concorrerão às bolsas de estudo, passados informes sobre as reuniões abertas a serem realizadas e abordados outros pontos de interesse para os presentes.Conheça na íntegra o edital nº 001/2022, referente ao Programa Conexão Universitária – COUNI, acessando o link. Mais informações também podem ser obtidas diretamente no Programa Conexão Universitária, que fica sediado na Rua Gelcílio Machado, 150, em Bacaxá - rua em frente ao Supermercado Esperança.