Embarcações são fiscalizadas em ação da PF em Saquarema - Divulgação

Publicado 10/06/2022 15:18

Diversas embarcações foram fiscalizadas em Saquarema, na Região dos Lagos, durante uma ação da Polícia Federal que teve início na madrugada desta quinta-feira (9). A Operação Ágata foi deflagrada em conjunto com a Marinha do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com o objetivo de de prevenir e reprimir irregularidades e ilícitos na costa do Rio de Janeiro.

A ação, que se estendeu da Baía de Guanabara, na capital, à região de Saquarema, fiscalizou diversas embarcações que transitavam na região.

Durante as fiscalizações, foram flagradas diversas irregularidades, sendo apreendidas o total de cinco embarcações, por infrações relacionadas à Lei nº 9.537 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – LESTA).

Cinco pessoas foram detidas e poderão responder crimes relacionados à pesca ilegal.