Agentes da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas - Divulgação/PCERJ

Agentes da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas Divulgação/PCERJ

Publicado 13/06/2022 14:25

Um homem foi preso, em flagrante, na última quarta-feira (8), por agentes da 124ª DP (Saquarema) pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido no Centro de Saquarema, na Região dos Lagos, após monitoramento e levantamento de dados do Setor de Inteligência da unidade.



O traficante foi preso no momento em que os policiais realizavam ação para cumprimento de mandado de busca e apreensão contra ele.

Agentes apreenderam com o homem grande quantidade de entorpecentes e uma pistola com kit rajadas.



As investigações apontam que o traficante é um dos principais fornecedores de drogas da cidade. O homem, que não foi identificado, foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.