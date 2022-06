Seleção Brasileira Feminina de Rugby garante vaga no Pan-americano 2023 no Chile - Confederação Brasileira de Rugby/Secom Saquarema

Publicado 13/06/2022 15:31

Recebendo pela primeira vez uma competição da modalidade, Saquarema deu um show no Sul-americano de Rugby Seven Feminino, realizado no último sábado (10) e domingo (11), no Estádio do Boavista, em Bacaxá. Jogando de forma espetacular, as meninas do Brasil faturaram mais um título internacional para o currículo.



Conhecidas como Yaras, as jogadoras da Seleção Brasileira de Rugby venceram todas as partidas disputadas no torneio, chegando à final contra a seleção da Colômbia. O placar, de 27x0, marcou a vigésima vez que o Brasil leva o título sul-americano. Com o ouro na competição, a seleção brasileira garantiu vaga no Pan-americano que será disputado no Chile, em 2023.



“É diferente jogar em casa, diante da torcida. A nossa preparação para este torneio foi sobre defender o país para que ele fique orgulho de nós. Esta vitória é fruto de um trabalho de anos, desde o Rugby amador ao profissional”, comemorou o técnico da Seleção Brasileira, William Broderick.



“É muita emoção poder, no vigésimo título da seleção brasileira feminina, encerrar a minha carreira podendo participar desta festa incrível, neste campo, com esta torcida linda”, vibrou a Yara Claudia Teles, que representou o Brasil nas Olimpíadas e foi medalhista pan-americana.



“O rugby é um esporte sensacional e que cativou muitas pessoas em Saquarema. As atletas puderam visitar escolas da rede municipal de educação para apresentar o esporte às nossas crianças e elas ficaram encantadas. Começamos a criar um legado, um vínculo do Rugby com Saquarema. Tenho certeza de que esse Sul-americano ainda dará muitos frutos em nossa cidade”, informou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.



“As meninas do Brasil jogaram com muita garra e determinação. Este foi o primeiro torneio no país após as Olimpíadas de 2016 e foi muito gratificante ver nossas jogadoras no lugar mais alto do pódio, aqui em Saquarema! Nossa cidade e nossa torcida, como sempre, trazendo boas energias para as equipes brasileiras!”, completou a Prefeita Manoela Peres.



Com entrada gratuita, a torcida encarou o frio e a chuva para prestigiar as jogadoras brasileiras. Das arquibancadas, a festa dava uma motivação extra para as Yaras conquistarem o título continental.



O rugby



Surgido em 1823 na Inglaterra, o rugby é um esporte que exige muita resistência, habilidade e estratégia por parte dos atletas. O campo de disputa possui duas traves, em formato de H, e o objetivo do jogo é conduzir uma bola oval, com as mãos ou chutando, até a linha de fundo do time adversário e encostá-la no chão, realizando um try e chutando ao gol para obter pontuação extra. A regra permite apenas passes para as laterais ou para trás, mas é válido segurar e derrubar o oponente que esteja com a posse da bola, realizando um tackle. A categoria Seven é disputada por sete atletas de cada lado em dois tempos com sete minutos cada.



Os jogos foram realizados pela Sudamérica Rugby, com patrocínio da TIM e apoio da Confederação Brasileira de Rugby - CBRu e da Prefeitura Municipal de Saquarema.