Prefeitura de Saquarema avança com obras da Unidade Básica de Saúde de Jardim Ipitangas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema avança com obras da Unidade Básica de Saúde de Jardim IpitangasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/06/2022 17:34 | Atualizado 13/06/2022 17:36

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção da nova Unidade Básica de Saúde de Jardim Ipitangas, que atenderá aos moradores do bairro e redondezas.

fotogaleria



A unidade contará com amplas salas, terá novos equipamentos para atendimento ao paciente, mais conforto e novas especialidades médicas, além de atendimento odontológico, coletas para exames laboratoriais, vacinas e acompanhamentos para diabéticos, hipertensos, gestantes (pré-natal) e recém-nascidos. A unidade contará com amplas salas, terá novos equipamentos para atendimento ao paciente, mais conforto e novas especialidades médicas, além de atendimento odontológico, coletas para exames laboratoriais, vacinas e acompanhamentos para diabéticos, hipertensos, gestantes (pré-natal) e recém-nascidos.

A Unidade Básica de Saúde também contará com equipes de Agentes Comunitários de Saúde, que trabalharão preventivamente com visitas e atendimentos domiciliares às famílias cadastradas dos bairros de atuação, e Médicos de Saúde da Família, que visitarão os pacientes que não podem ir à unidade de saúde.



Nesta etapa, os serviços estão concentrados na execução do telhado colonial, revestimentos internos e externos e colocação das esquadrias de madeira (portas). A previsão é de que a obra seja concluída em até cinco meses. Após o término da construção, a Secretaria Municipal de Saúde fará o aparelhamento da unidade, com a colocação de móveis e demais equipamentos necessários para o funcionamento do local.