Prefeitura prorroga por seis meses o Cartão Família SaquaremenseDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/06/2022 14:03

Na última sexta-feira (10), a prefeita Manoela Peres anunciou pelas redes sociais a prorrogação por seis meses do pagamento do benefício “Cartão Família Saquaremense”. Com a medida, os moradores em situação de vulnerabilidade social ou dificuldade econômica advinda da pandemia de coronavírus, que já fazem parte do programa, continuarão a receber, até o dia 31 de dezembro, as parcelas mensais de R$300, como vêm sendo pagas desde junho de 2021. Em dezembro daquele ano, a prefeitura realizou a primeira prorrogação do benefício, que inicialmente estava previsto para ter a duração de seis meses.

Enquanto o programa da Moeda Social Saquá ainda está sendo elaborado, o cartão teve sua validade prorrogada mais uma vez para que as pessoas não ficassem desassistidas. Ao contrário do cartão, o novo programa social que ficará no seu lugar não terá prazo para expirar.

“Esta prorrogação do Cartão Família Saquaremense era um anseio das famílias inscritas no programa. Poder contar por mais seis meses com o cartão é um alívio para milhares de moradores, além de ser benéfico para o comércio local”, explicou Daniele Borges, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.

Usado para a aquisição de gêneros alimentícios e medicamentos, o Cartão Família Saquaremense beneficia mais de 19 mil moradores, o que equivale a cerca 20% da população do município. Estima-se que que esta injeção de recursos na economia local equivalha, mensalmente, a R$ 5,7 milhões.