Saquarema se destaca com ótima avaliação no programa Previne Brasil de Atenção Primária à SaúdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/06/2022 17:20

A cidade de Saquarema foi destaque por seu desempenho no Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde. No primeiro quadrimestre de 2022, o município apresentou uma grande evolução no indicador sintético final (ISF), conquistando o primeiro lugar entre as cidades da Baixada Litorânea e da Região Metropolitana 2, tendo o melhor desempenho na Atenção Básica. Com a ótima pontuação, Saquarema também conquistou o sétimo lugar entre os 92 municípios do Estado.

Criado em novembro de 2019 pelo Ministério da Saúde, o Programa é um novo modelo de financiamento e altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três componentes: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

O Indicador Sintético Final (ISF), que soma o desempenho dos sete indicadores priorizados para aquele ano no Previne, indica a posição e a análise final sobre o serviço prestado à população pela Atenção Primária à Saúde (APS).

Os indicadores são: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; proporção de gestantes com atendimento odontológico; cobertura de exame citopatológico; percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre; percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada; e cobertura vacinal de Poliomielite e de Pentavalente.

“Estar nas primeiras posições é um estímulo pra cada vez mais termos essa compreensão de que a Atenção Primária à Saúde é de extrema importância e a entrada principal pra rede de atenção à saúde”, disse a prefeita, Manoela Peres.

O Previne Brasil equilibra valores financeiros “per capita” referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes.