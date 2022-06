"Saqua Moto Rock" contou com o apoio da Prefeitura de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

"Saqua Moto Rock" contou com o apoio da Prefeitura de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/06/2022 16:19

No último fim de semana, a Praça do Coração, no Centro de Saquarema, foi palco para a 21ª Edição do “Saqua Moto Rock”. Realizado pelos Pecadores Moto Clube, o evento contou com o apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.