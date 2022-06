Saquarema produziu tapete de tnt e outros itens em forma de solidariedade este ano - Reprodução/Instagram

Saquarema produziu tapete de tnt e outros itens em forma de solidariedade este anoReprodução/Instagram

Publicado 16/06/2022 20:52

Os fiéis católicos da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, celebraram Corpus Christi, nesta quinta-feira (16), de uma maneira diferente este ano. O tradicional sal usado para fazer o tapete foi substituído pelo material tnt e outros itens, como forma de solidariedade.

O dinheiro que seria investido no sal foi revertido para compras de alimentos, que contemplarão as cestas básicas doadas mensalmente para as famílias assistidas pela Igreja Nossa Senhora de Nazareth.

"Esse ano, neste Corpus Christi, o tapete não foi de sal, mas sim de solidariedade aqui no município. Foram arrecadados alimentos para doação às famílias que mais precisam. Os fiéis utilizaram outros materiais para o tapete e, com os alimentos arrecadados, vão montar cestas básicas para doação", escreveu a prefeita, Manoela Peres, em publicação na rede social.

Para a solenidade de Corpus Christi, ainda ocorreu, às 16h, um encontro na Praça do Bem Estar, no Centro da cidade, seguido de procissão solene e Santa Missa.