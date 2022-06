Prefeitura de Saquarema abre inscrição para palestra sobre Gestão Financeira - Reprodução

Prefeitura de Saquarema abre inscrição para palestra sobre Gestão FinanceiraReprodução

Publicado 17/06/2022 18:42

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará, na próxima quinta-feira (23), a palestra “Gestão Financeira Descomplicada para Negócios”, proferida por Willian Nacif Júnior e oferecida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, em parceria com o coletivo Mulheres Empreendedoras Empoderadas de Saquarema.A capacitação, voltada para microempresários e microempreendedores individuais de ambos os sexos e empresas de pequeno porte, acontecerá às 18:30h, no Teatro Municipal Mário Lago, que fica na Rua Cel. Madureira, 77, no Centro da cidade. As inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia do evento, na loja virtual do Sebrae, através do link