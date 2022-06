Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Saquarema participou de evento na Inea - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/06/2022 18:36

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente participou, na última quarta-feira (15), da comemoração e apresentação de resultados do Programa de Apoio e Incentivo à Criação e Gestão de Unidades de Conservação Municipais (PROUCs).

Realizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do Inea, o evento aconteceu na sede do Inea e contou com a participação de diversas secretarias de meio ambiente, integrando os gestores ambientais e fortalecendo o diálogo e a cooperação entre os municípios fluminenses.

“A conservação das áreas protegidas municipais é de suma importância para a manutenção do ambiente ecologicamente equilibrado, aliando a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do nosso município”, pontuou o Secretário de Meio Ambiente, Gilmar Rocha de Magalhães.

"A participação dos técnicos da SEMMA reforça a preocupação da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável e a proteção das áreas protegidas que o município de Saquarema possui", afirmou a prefeitura.