Homem foi preso com drogas e material do tráfico em Saquarema - Divulgação/PMERJ

Publicado 17/06/2022 18:27

Um homem foi preso, na madrugada da última quarta-feira (15), por policiais civis com drogas e material do tráfico dentro da mochila na Rua Várzea do Carmo, no bairro Usina, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações do G1, os policiais chegaram ao local depois de receber denúncias de que diversos suspeitos estavam embalando drogas na localidade. Ao perceberem a chegada da viatura, os suspeitos fugiram.

Após montar um cerco, os agentes encontraram o suspeito com a mochila. Os outros envolvidos conseguiram fugir. Na fuga, um deles deixou cair uma sacola com material para embalar drogas.

Na ação, foram apreendidos 107 pinos de cocaína, 57 buchas de maconha, 60 tabletes de haxixe, 35 Pedras de crack, seis balanças de precisão, um celular, um caderno de anotação e R$ 60 em dinheiro.

De acordo com a 124ª DP (Saquarema), o homem, que não foi identificado, foi encaminhado à unidade, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações continuam para identificar os que conseguiram fugir.