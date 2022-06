Oficina será realizada pela Glauce Pimenta Rosa - Arquivo Pessoal

Publicado 20/06/2022 11:28

A Prefeitura de Saquarema vai promover o evento Oficina de Turbantes, na próxima quarta-feira (22), das 14h30 às 16h30, no Teatro Municipal Mário Lago.

Contemplada pelo edital nº 02/22 da Lei Aldir Blanc, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, a oficina, realizada por Glauce Pimenta Rosa, é destinada a homens, mulheres e crianças apreciadores da cultura afro e terá inscrições por ordem de chegada. É necessário levar um tecido, como echarpe, lenço ou canga de praia, para a atividade.



O turbante



Mais do que um acessório estético, o turbante significa uma reatualização da identidade e é símbolo de realeza na cultura afro. Na história, um dos registros mais remotos do uso de turbantes vem do Egito Antigo. A peça era um elemento fundamental do vestuário, denominada nemés, e tornou-se bastante conhecida por ser usada pela Esfinge de Gizé e também por ser vista na tumba do Faraó Tutancâmon.



O Teatro Municipal Mário Lago fica na Rua Cel. Madureira nº 77, térreo, no Centro, e a participação na oficina de turbantes é gratuita.