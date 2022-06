Corrida "Faetec em movimento" chega na cidade de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/06/2022 15:06

A corrida “Faetec em Movimento” está chegando a Saquarema. Depois de percorrer diversos municípios do estado do Rio, como Cabo Frio, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Nilópolis e Tanguá, a prova que tem por objetivo unir educação, esporte e solidariedade para transformar vidas será realizada no dia 3 de julho, comemorando 10 anos da Escola Técnica Estadual Helber Vignoli Muniz (Faetec Bacaxá), localizada na Rua Capitão Nunes s/nº.Cerca de mil atletas percorrerão as ruas de Saquarema numa verdadeira onda azul, cor que faz alusão ao mar que identifica a cidade. Para receber o kit corrida, o atleta deve doar, um dia antes do evento, na Faetec Bacaxá, 2 kg de alimentos que serão destinados para uma instituição social da cidade. Vale lembrar que o evento é um dos poucos do país a ser realizado de forma gratuita, possibilitando a participação de todos.Para poder concorrer, o corredor deverá ter, no mínimo, 14 anos completos. Também haverá a categoria PCD, para pessoas que tenham algum tipo de deficiência. As inscrições poderão vir a ser encerradas assim que o limite de mil atletas for atingido.As inscrições poderão ser feitas a partir desta terça-feira (21), a partir das 19 horas, no site . Dia 22, as inscrições serão presenciais, na Faetec de Bacaxá, das 9h às 12h. No dia 2 de Julho, serão entregues os kits da corrida, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis na Faetec de Bacaxá, das 14 às 17 horas.