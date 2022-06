Competição mundial de surfe inicia em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Competição mundial de surfe inicia em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/06/2022 10:55

O Oi Rio Pro, apresentado por Corona e realizado por WSL (Liga Mundial de Surfe), inicia, nesta quinta-feira (23), na Praia de Itaúna, na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, e segue até a próxima quinta-feira (30).

Com a maior estrutura de todos os tempos, a competição ocupa 3,2 mil m² de área construída. São estruturas de alumínio sobre piso de alumínio com madeira, cobertos de lona, cuja montagem levou 40 dias e levará mais 15 dias para desmontar, onde se aguarda um público recorde atraído pela competição, que conta com atletas brasileiros de elite internacional do esporte e que já trouxeram muitos títulos ao Brasil, como o tricampeão mundial (2014/18 e 21) Gabriel Medina, o campeão mundial (2019) Ítalo Ferreira, e Filipe Toledo, vice-campeão mundial (2021), e líder no ranking mundial dessa temporada.



O campeonato conta este ano com uma equipe de mais de 300 profissionais, entre staff da WSL e médico, produção, limpeza, manutenção, seguranças, entre outros.



“Sediar, mais uma vez, a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Surf é uma grande honra e um orgulho para o nosso município. Receber o Oi Rio Pro apresentado por Corona consolida Saquarema na rota do turismo esportivo global”, afirma Manoela Peres, prefeita de Saquarema. “Em 2019, o Mundial reuniu cerca de 40 mil pessoas por dia nas areias da Praia de Itaúna. São milhares de moradores e turistas movimentando nossa cidade, estimulando a economia, gerando emprego e renda em muitos setores e, ainda, temos a oportunidade de mostrar todas as belezas do nosso município para o mundo inteiro”, completa.



Segundo a prefeita, no período do evento, na edição anterior, a rede hoteleira da cidade registrou ocupação de 100%, bem como o setor de comércio, que sentiu um aumento considerável nas vendas de seus produtos e serviços. “O setor de eventos foi um dos mais impactados pela pandemia, com efeitos significativos para a população. Agora, retornando às atividades, tenho certeza de que haverá um reaquecimento na economia e, principalmente, no setor turístico da nossa região”, conclui.



“A WSL está unindo todos os esforços para a realização do maior evento Oi Rio Pro da história. Na temporada 2022, temos atletas brasileiros no topo do ranking, como vem acontecendo nos últimos anos, além de um recorde de fortes marcas parceiras. Tudo isso é motivo de muita comemoração e os que quiserem ver essa festa bem de perto, com certeza, não se arrependerão”, diz Ivan Martinho, CEO da WSL Latin America.



A etapa Oi Rio Pro que acontece em Saquarema é patrocinado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, através do Governo do Estado. Alessandro Carracena, secretário de Esporte e Lazer celebra a realização do evento no Estado que abraçou o esporte. “O Estado do Rio de Janeiro se sente honrado em poder voltar a sediar mais um grande evento, de alcance mundial. O surfe une saúde, natureza, alegria e diversão, o que é a cara do Brasil e tem o jeito do povo fluminense. Saquarema é o Maracanã do surfe e conta com total apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Que seja um evento de muito sucesso”.



O governador Cláudio Castro cita o surfe como Patrimônio Histórico Imperial do Rio de Janeiro, título conquistado em 2021, e fala da sua importância para o Estado. "Ano passado, através de uma conquista histórica, transformamos o surfe em Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, consolidando a região como a Capital Mundial da Cultura Surf. Saquarema, já conhecida internacionalmente como cenário de grandes mundiais, nesse momento importante de retomada de eventos esportivos ganha a atenção do planeta e movimenta a economia de toda a Região dos Lagos, nos enchendo de orgulho".



Atrações

A organização promete um retorno marcante para a “Capital Brasileira do Surfe”, onde a competição, devido à pandemia, não é realizada há dois anos. Além das performances dos atletas na água, os visitantes poderão usufruir, por exemplo, do espaço Beach Gourmet, com restaurantes representando a culinária de países onde estão sendo realizadas etapas do CT: Austrália, Portugal, Havaí, Estados Unidos, Indonésia e Taiti, que está sob a responsabilidade da produtora de eventos Yellow Stripe, em parceria com a 7 Gastronomia, do Chef Alex Atala, e a Sapore, maior empresa de alimentação coletiva do Brasil.



Aos fãs que quiserem adquirir produtos oficiais, terão ao alcance a loja WSL Store, com aproximadamente 50 itens, entre camisetas, lycras de competição, sweat shorts e moletons, entre outros. Há, ainda, a área 51 Ice Lounge, exclusiva de hospitalidade para convidados da WSL e de patrocinadores, com estrutura inédita e diversas vantagens e serviços; o Red Bull Athlete Zone, área dos atletas com dois andares; e o Athlete Guest (10m x 5m), espaço para os familiares e amigos dos atletas. Fazem parte da estrutura, também, as áreas do pódio, da imprensa, técnica, da estação hidráulica, entre outras. E a montagem inclui banheiros em containers.



A preocupação da WSL com o meio ambiente e as ações para a sua preservação estarão presentes no Oi Rio Pro apresentado por Corona. Será instalada uma usina de separação de resíduos, educação ambiental para as escolas e haverá o plantio de mudas de exemplares de vegetação nativa da região de Saquarema.



Para o Oi Rio Pro apresentado por Corona estão programadas, ainda, várias ações e ativações dos patrocinadores, que serão anunciadas em breve. E para quem não puder acompanhar de perto, a etapa será transmitida ao vivo pelas plataformas da WSL e App, bem como nas multiplataformas da Globo.



CT 2022

O circuito mundial deste ano soma 11 etapas no total, incluindo WSL Finals. A etapa mais recente foi em El Salvador e terminou dia 17. Após Rio de Janeiro, o Championship Tour – CT 2022 segue para Jeffreys Bay, na África do Sul (de 12 a 21/7); para Teahupoo, no Tahiti (de 11 a 21/8); e o WSL Finals, em Trestles, na Califórnia (de 8 a 16/9).



Sobre a World Surf League

Estabelecida em 1976, a World Surf League (WSL) é a casa do melhor surf do mundo. Uma empresa global de esportes, mídia e entretenimento, a WSL supervisiona circuitos e competições internacionais, tem uma divisão de estúdios de mídia que cria mais de 500 horas de conteúdo ao vivo e sob demanda, por meio da afiliada WaveCo, empresa que criou a melhor onda artificial de alto desempenho do mundo. Com sede em Santa Monica, Califórnia, a WSL possui escritórios regionais na América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico e EMEA. A WSL coroa anualmente os campeões mundiais de surf profissional masculino e feminino.

A divisão global de Circuitos supervisiona e opera mais de 180 competições globais a cada ano do Championship Tour e dos níveis de desenvolvimento, como o Challenger Series, Qualifying Series e Junior Series, bem como os circuitos de Longboard e Big Wave. Lançado em 2019, o WSL Studios é um produtor independente de projetos de televisão sem roteiros, incluindo documentários e séries, que fornecem acesso sem precedentes a atletas, eventos e locais globalmente.

Os eventos e o conteúdo da WSL, são distribuídos na televisão linear para mais de 743 milhões de lares no mundo inteiro e em plataformas de mídia digital e social, incluindo o WorldSurfLeague.com. A afiliada WaveCo inclui as instalações do Surf Ranch Lemoore e a utilização e licenciamento do Kelly Slater Wave System.

A WSL é dedicada a mudar o mundo por meio do poder inspirador do surfe, criando eventos, experiências e histórias autênticas, a fim de motivar a sempre crescente comunidade global para viver com propósito, originalidade e entusiasmo. Para mais informações, visite o portal