Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema participam de curso de manejo de répteisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2022 17:37

Com o expressivo aumento do resgate de répteis, principalmente de serpentes, em Saquarema - somente nos últimos 3 meses foram 28 resgates -, a coordenação da Guarda Ambiental enviou seus agentes, no último final de semana, para participarem do curso "Manejo de Répteis", voltado aos profissionais de biologia e veterinária que atuam com essa classe de animais. Promovido pelo Parque de Educação Ambiental Arca do Noah, em Guaratiba, na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, o curso foi ministrado por especialistas no assunto.

Foram abordados desde o histórico da existência dos répteis, alguns comuns como jacarés, crocodilos, jabutis, tartarugas, cágados, lagartos, serpentes, outros exóticos como o lagarto sem pernas, gaviais, serpentes do milho americana (cornsnake), até aspectos relacionados à anatomia, fisiologia, reprodução, alimentação, criação e suas finalidades, bem como as regulamentações atinentes, ambiente favorável ao bem estar animal e local de ocorrência.



Ao final do curso, foi realizada atividade prática de contenção e manejo em alguns animais do parque, com orientações adicionais de prevenção, riscos e segurança em tempo real. Foi, também, observada a necessidade de ser estabelecido um canal para compartilhamento de boas práticas, principalmente para os profissionais das guardas que atuam no resgate e manejo de animais.



"A Guarda Ambiental de Saquarema, que ao longo de sua existência tem se especializado, bem como realizado atualizações para atender cada vez melhor às demandas e ocorrências surgidas na cidade, alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde", informou a Prefeitura de Saquarema.