A investigação do caso está sendo feita pela Polícia, que vai apurar a autoria e as circunstâncias do crime - Divulgação

Publicado 27/06/2022 14:59 | Atualizado 27/06/2022 15:04

O corpo de uma mulher foi encontrado no início da tarde deste sábado (25), na Praia Barra Nova em Saquarema.

Informações preliminares relatam que, o corpo era da Rafaela dos Santos Tavares, de 30 anos, que desapareceu no Espraiado, no município de Maricá, após ir pagar contas. Ela foi encontrada apenas com as roupas íntimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pode fazer. Policiais da 25º Batalhão da Polícia Militar e agentes da divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo também estiveram presentes, realizando os devidos procedimentos.

A investigação do caso está sendo feita pela Polícia que vai apurar a autoria e as circunstâncias do crime.