A partir desta terça-feira (28), todas as pessoas a partir dos seis meses de idade poderão receber a vacina contra a gripe em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/06/2022 10:47

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliará, a partir desta terça-feira (28), o público-alvo da Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza, também conhecida como o vírus da gripe. Com isso, todas as pessoas a partir dos seis meses de idade poderão receber o imunizante. A vacinação contra a gripe acontecerá em todos os postos de saúde do município.

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, e a vacina da gripe estará disponível somente nos dias em que o posto não estiver aplicando a vacina da covid-19. A aplicação será feita enquanto durarem os estoques.

Locais de vacinação contra a gripe



ESFs Água Branca, Bonsucesso e Sampaio Correa (exceto às segundas-feiras); ESFs Barreira, Mombaça e Rio D’Areia (exceto às terças-feiras); CAMIS, ESFs Bacaxá e Vilatur (exceto às quartas-feiras); ESFs Barra Nova, Rio Seco e Jaconé (exceto às quintas-feiras); e ESFs Bicuíba, Palmital e Rio Mole (exceto às sextas-feiras).