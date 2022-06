Teatro Municipal Mário Lago,em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal Mário Lago,em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/06/2022 16:10

A Prefeitura de Saquarema prorrogou até o dia 11 de julho o período de inscrições da chamada pública para construção da pauta do Teatro Municipal Mário Lago, situado na Rua Coronel Madureira, nº 77, Centro. O edital, lançado por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, tem por objetivo elaborar a grade de apresentações do teatro para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, além de janeiro, fevereiro e março de 2023.



Voltado para a realização de peças teatrais, espetáculos de dança, música, circo, apresentações de trabalhos artísticos de escolas públicas e privadas de Saquarema e eventos de pequeno porte das diversas modalidades artísticas que contribuam com o processo de fruição de bens culturais na cidade, o teatro tem 160 lugares e é um dos principais pontos culturais do município.



As inscrições das propostas são gratuitas e poderão ser feitas de maneira presencial ou virtual. Para a inscrição ser efetivada de maneira virtual, é necessário enviar e-mail para [email protected] , com o assunto, “Chamada para Ocupação do TMML 2022”.