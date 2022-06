Mães de alunos de escolas municipais de Saquarema participam de palestras sobre violência doméstica - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Mães de alunos de escolas municipais de Saquarema participam de palestras sobre violência domésticaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/06/2022 16:25

Dando continuidade ao projeto que visa conscientizar o maior número de mulheres sobre seus direitos, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal da Mulher realizou mais um ciclo de palestras sobre violência doméstica em escolas do município.



fotogaleria

Durante o mês de junho, mães e as responsáveis dos alunos das Escolas Municipais Carmem Regina Ferreira Coutinho, Elcira de Oliveira Coutinho, Valtemir José da Costa, Beatriz Amaral, Ivan da Silva Melo e da Creche Municipal Tia Juracy de Freitas Alves receberam informações sobre as várias formas de violência doméstica: física, verbal, patrimonial e psicológica.



As mulheres também foram informadas sobre os serviços prestados pela Secretaria da Mulher, através do Centro de referência no atendimento à Mulher, que oferece atendimento jurídico, psicológico e social para as vítimas. A Secretaria Municipal da Mulher fica na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local funciona de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas e o telefone de contato é (22) 99859-7841.