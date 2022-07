Secretaria de Educação de Saquarema realiza palestra sobre autismo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2022 10:16

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, irá realizar no dia 12 de julho, mais um evento de Formação Continuada. Aberto ao público, o evento consiste em um bate-papo sobre autismo, tema definido pela equipe da Secretaria de Educação.

Além do bate-papo, os presentes poderão participar da palestra “Bate- papo sobre Autismo” que abordará sobre o dia a dia do transtorno e será ministrada pela professora Flavia Lomba. Flavia é uma pessoa autista, com bacharelado e licenciatura em História e mestrado em Educação. Além disso, é professora concursada nos municípios de Araruama e Saquarema e leciona em um curso sobre Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) no Centro de Apoio à Inclusão Escolar (CAIE) de Saquarema.

O evento de Formação Continuada acontecerá a partir das 13h30, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, que fica na Rua Domingos de Aguiar Cardoso, s/n, no Porto da Roça. Ao término do evento, todos os presentes receberão um certificado de participação.