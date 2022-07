Prefeitura de Saquarema disponibiliza retirada da Certidão Negativa de Situação Fiscal Imobiliária no site - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2022 17:04

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, informa que, a partir desta sexta-feira (1º), os contribuintes poderão visualizar e retirar a Certidão Negativa de Situação Fiscal Imobiliária, que comprova que o imóvel não tem dívidas de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana) com o município.Para retirar a certidão, o contribuinte deverá acessar o site da Prefeitura de Saquarema e clicar no botão "Certidão Negativa Imobiliária". Após, deverá inserir a inscrição municipal do imóvel sem o dígito final. Vale lembrar ainda que a certidão tem a validade de 90 dias."Estamos seguindo com o processo de modernização dos serviços da Prefeitura. Oferecer mais este documento, de forma on-line, garante facilidade e agilidade para o cidadão que possui imóveis na nossa cidade", informou o secretário municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Ramalho.Para os contribuintes que não conseguirem retirar a certidão no site, a Secretaria de Administração orienta que entrem em contato com o setor de Dívida Ativa, no WhatsApp (22) 99831-5247 ou pelo e-mailCaso haja alguma divergência na certidão emitida, o contribuinte deverá procurar o Setor de Cadastro Imobiliário, munido da documentação do imóvel para atualização dos dados cadastrais.