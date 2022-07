Teatro Municipal Mário Lago,em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/07/2022 17:27

O Teatro Municipal Mario Lago, na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, receberá, no próximo domingo (10), o musical infantil “Encanto – A Família Madrigal”. O musical é uma adaptação do filme Encanto e contará a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica e em uma cidade vibrante, conhecida como Encanto.Os ingressos para a apresentação, que será realizada às 18h30, ainda podem ser adquiridos pela internet, através do site ou pelo telefone 21 96917-6619. As apresentações das 15h e 17h estão com ingressos esgotados. A entrada inteira custa R$ 40 e a meia entrada R$20. A classificação é livre.