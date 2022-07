Vigilância Sanitária fiscaliza supermercados de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Vigilância Sanitária fiscaliza supermercados de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/07/2022 17:46

A Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema, na última semana, realizou fiscalização em supermercados e em clínicas, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios, farmácias e drogarias do município. As ações buscam garantir a qualidade dos produtos e serviços oferecidos à população.



Durante a fiscalização nos supermercados, por exemplo, houve a coleta de amostras de produtos como azeite e feijão, que foram enviados ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ) para análise físico-química e de rotulagem, com relação ao azeite.



A Vigilância Sanitária de Saquarema informa que a seleção da amostragem de alimentos é realizada de acordo com as viabilidades para coleta da amostra e para análise laboratorial, disponibilidade no comércio local, consumo da população, histórico de frequentes irregularidades e maior risco sanitário.

Preferencialmente, o foco é voltado para alimentos produzidos nos municípios e no Estado do Rio de Janeiro.