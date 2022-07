Nesta segunda-feira (4), o secretário de Urbanismo de Saquarema, Felipe Araújo, atualizou a situação - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Nesta segunda-feira (4), o secretário de Urbanismo de Saquarema, Felipe Araújo, atualizou a situaçãoAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 05/07/2022 17:44

No início do mês passado, o jornal O Dia soube do caso do seu Cláudio, que mora no bairro Rio da Areia, em Bacaxá, distrito de Saquarema. Segundo a denúncia, ele havia recebido um prazo de 7 dias para deixar sua casa, em prol de obras da Prefeitura. Nesta segunda-feira (4), o secretário de Urbanismo de Saquarema, Felipe Araújo, atualizou a situação e afirmou que Cláudio teve sua casa demolida, mas já está em outra, alugada.



“Graças a Deus agora já estou com teto, já estou bem amparado”, diz Cláudio em novo vídeo enviado à reportagem, já em sua casa nova.



Felipe conta que o senhor era inquilino na casa antiga, e que já está inscrito nos programas de Aluguel Social da Prefeitura. Ele recebeu as prestações através de um procurador nomeado por ele. Além disso, a nova moradia de Cláudio é em frente ao local da antiga, então não houve a exclusão dele do meio onde vivia.



“Hoje (4) foi procedida a demolição do imóvel remanescente, inclusive com consentimento dele. Sem nenhum tipo de dano, nenhum tipo de problema”, diz o secretário.



Quando a notícia veio à tona, a situação do Cláudio se potencializou por se tratar de uma pessoa com deficiência e que, de acordo com seus relatos, foi deixado sem água e tendo que tomar banho de garrafa. Ele dizia, inclusive, que estava no local há 24 anos e não sabia pra onde ir. “Isso aí está me tirando o sossego, tirando sono, me tirou a alegria… me tirou tudo de viver”, afirmou.



A Prefeitura, porém, explicou na época que, após a verificação de toda documentação cadastral dos imóveis, a área em questão trata-se de uma de invasão e que o local vai abrigar um complexo educacional. Além disso, informaram que o município teve todos os cuidados com o senhor, que vem sendo assistido pela equipe de Assistência Social.