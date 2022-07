Lucas Chumbo é o campeão do SSXP Saquarema Pro - Pablo Jacinto / CBSurf

Publicado 11/07/2022 14:52

O SSXP – SuperSurf Experience – Saquarema Pro apresentado pela Prefeitura de Saquarema, foi encerrado, no último domingo (10), com chave de ouro no show de tubos de 6-8 pés do domingo na Praia da Vila lotada, vibrando com a vitória do surfista local, Lucas “Chumbo” Chianca. O campeão mundial de ondas gigantes entrou na primeira fase do evento e foi passando baterias desde segunda-feira, até faturar o prêmio máximo de 30.000 Reais pela vitória na final contra Alan Jhones. O potiguar ganhou 15.000 Reais e passou a dividir a vice-liderança no ranking profissional da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), empatado com o baiano Yagê Araujo. Outro potiguar, Mateus Sena, campeão da primeira etapa em Maceió (AL), continua na frente por 200 pontos de diferença.

“Obrigado Nossa Senhora de Nazareth, que me abençoa aqui, me abençoa em Nazaré (Portugal), me abençoa em todo lugar do mundo”, foram as primeiras palavras de Lucas Chumbo, logo que subiu ao pódio, após ser carregado pela torcida nas areias da Vila. “Estou no quintal da minha casa, aprendi a surfar nessa onda, aprendi a pegar tubo aqui, a pegar onda grande, onda forte e é a minha escolinha. Então, realmente é um sonho realizado ser campeão na minha casa, ainda mais de um evento do Circuito Brasileiro Profissional”.



O campeão mundial não participou da primeira etapa do Circuito CBSurf Pro 2022 em Maceió, mas já aparece em quarto lugar no ranking, com os 10.000 pontos da vitória no SSXP Saquarema Pro. Lucas Chumbo só está abaixo do líder Mateus Sena e dos novos vice-líderes, Alan Jhones e Yagê Araujo. “Quero agradecer a CBSurf, que fez isso tudo acontecer. É um sonho poder surfar em casa e Saquarema é demais, obrigado pela energia de toda a galera aqui. Quero também parabenizar esse ídolo, Alan Jhones, que surfa muito e é um sonho ganhar desse cara, ainda mais numa final”, disse Lucas Chianca.



A grande final foi iniciada as 13h45, mas não rolou muitos tubos na bateria, como durante toda a manhã de mar clássico na Praia da Vila. Cada um só surfou duas ondas. Toda a torcida estava para o local do pico, Lucas Chumbo, que pegou a primeira onda já colocando pra dentro do tubo, fazendo um floater na saída e uma rasgada, para largar na frente com nota 7,33. Alan Jhones demora 8 minutos para surfar a primeira onda dele, uma esquerda que só rende um ataque potente de backside no crítico, que vale nota 5,33.



Outra série de ondas só entrou na metade dos 30 minutos de duração da decisão do título, com Chumbo mandando um rasgadão e encaixando num tubo rápido para somar 6,90. Alan só pega sua segunda onda quando restavam 4 minutos para o término, mas não rodou o tubo e ele teve que fazer manobras. Ele precisava de 8,90 para vencer e recebeu 6,73, diminuindo a diferença para 7,50 pontos. No entanto, não entraram mais ondas e Lucas Chumbo festejou a vitória no SSXP - SuperSurf Experience - Saquarema Pro por 14,23 a 12,06 pontos.



“Isso é um sonho! Estou vivendo um momento único aqui em Saquarema, o Maracanã do surfe, onde eu quase parei de competir e hoje fiz uma final com o Chumbo, campeão mundial de ondas grandes”, disse Alan Jhones. “Foi uma honra e quero agradecer minha família, meus amigos que estão em Baía Formosa torcendo. Agradecer também ao presidente da CBSurf (Teco Padaratz) pela administração, já começando com premiação de alto nível. Todos os eventos deram boas ondas e são coisas que conspiram. Quando a gente busca o melhor, coisas boas acontecem. Estou feliz pelo trabalho de vocês e obrigado Saquarema”.



Se vencesse o SSXP Saquarema Pro, o potiguar de Baía Formosa, mesma cidade do litoral sul do Rio Grande do Norte onde surgiu o campeão mundial e medalhista de ouro nas Olimpíadas, Italo Ferreira, tiraria a liderança do ranking brasileiro do jovem natalense, Mateus Sena. Alan Jhones ainda impediu que o baiano Yagê Araujo assumisse a ponta, derrotando-o nas semifinais. Se ele passasse para a grande final, já ultrapassaria os 11.800 pontos do seu conterrâneo.



Foi nessa bateria, que Alan Jhones fez sua melhor apresentação em Saquarema. Yagê começou na frente com um tubo rápido, que valeu 4,93. Depois, surfou uma onda de manobras para somar 6,27. O potiguar entrou na briga com nota 7,33 numa esquerda, que acertou duas manobras potentes de backside no crítico da onda. No domingo, com as séries enormes de 6-8 pés, a Praia da Vila virou um pico só de esquerdas. Mas, Alan achou uma direita para usar seu frontside, com batidas e rasgadas que valeram 4,77.



Ele assumiu a liderança com essa nota conseguida há 3 minutos do fim da bateria. Alan Jhones ainda pegou outra direita perfeita, que rodou um tubaço incrível, com ele sumindo na cortina d´água e reaparecendo para surpresa de todos na praia. Três dos cinco juízes deram nota 10 para ele e a média ficou 9,90, sacramentando a passagem para a grande final com um novo recorde de 17,23 pontos, batendo os 17,17 com nota 10 do Hizunomê Bettero na sexta-feira.



“Foi um campeonato dos sonhos e estou amarradão por ter ficado em terceiro” disse Yagê Araujo, novo vice-líder do ranking empatado com Alan Jhones. “Eu perdi surfando bem e estou amarradão por ter surfado bem o campeonato todo. Foi mais um bom resultado. Eu tinha um quinto, agora um terceiro e estou aí na briga direta pela liderança do ranking. Mas, não quero ficar pensando muito nisso, porque é uma pressão que acaba deixando a gente um pouco nervoso. Só quero aproveitar pra curtir, porque um objetivo era ficar entre os 50 melhores pra estar no Dream Tour no ano que vem e, graças a Deus, isso eu já consegui”.



Yagê Araujo dividiu o terceiro lugar no SSXP Saquarema Pro com Daniel Templar, derrotado na semifinal saquaremense com Lucas Chianca. Os dois marcaram 6.500 pontos no ranking e receberam 11.000 Reais de prêmio. O capixaba bicampeão brasileiro, Krystian Kymerson, e os paulistas Marcos Correa, Gabriel André e Cauã Gonçalves, que perderam nas quartas de final, ganharam 5.100 pontos e 7.000 Reais, enquanto os oito eliminados nas oitavas de final, que abriram o domingo mágico na Praia da Vila, ficaram com 3.600 pontos e 5.000 Reais.



