Entrega de cartões do Programa Educação SolidáriaSecom/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/07/2022 11:38

Estará aberta de 15 a 29 de julho, em Saquarema, a matrícula de novos alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), programa destinado aos jovens, adultos e idosos que por diversos motivos não tiveram acesso à educação convencional na idade apropriada. O EJA abrange todos os níveis da Educação Básica, possibilitando ao aluno retomar os estudos e obter a conclusão e consequente qualificação para o mercado de trabalho em menor espaço de tempo. Para incentivar a não desistência doa alunos participantes do EJA, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Educação, criou o programa Educação Solidária que em seis meses de existência praticamente triplicou o número de matriculados.

Para se matricular, os interessados devem procurar a escola mais próxima da sua residência que oferte a modalidade de ensino (ver escolas no final do release) e ter a idade mínima exigida (a partir de 15 anos completos, no início do período letivo) que será observada por ocasião da matrícula. Também devem estar munidos dos seguintes documentos: laudo médico para educando com deficiência ou documento atualizado que comprove a necessidade de atendimento especializado (quando for o caso); histórico Escolar ou protocolo de transferência da escola de origem; fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; fotocópia da Carteira de Identidade do aluno ou do responsável, se o aluno for menor de idade; fotocópia do Título de Eleitor (para maiores de 18 anos); 2 fotos (3x4) recentes; fotocópia do Certificado do Serviço Militar (para rapazes acima de 18 anos); e fotocópia do comprovante de residência atualizado; fotocópia de guarda provisória (para menores de 18 anos).Como incentivo ao aprimoramento da educação desse público e instrumento de combate à evasão escolar, foi instituído pela Prefeitura, em janeiro deste ano, o Programa Municipal de Educação Solidária. O Programa destina R$300 mensais, como bolsa de manutenção, aos estudantes regularmente matriculados no período noturno, no ensino médio das escolas públicas de ensino, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nos cursos preparatórios para o Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), conforme a Lei nº 2.189, de 28 de janeiro de 2022.Ao que tudo indica, a fórmula vem dando certo, conforme explica a prefeita de Saquarema, Manoela Peres: “Em 2021 havia 447 alunos matriculados no EJA e este ano, após a instituição da bolsa de manutenção, já são 1.549 alunos matriculados, um número que ainda deve crescer bastante com a abertura das inscrições para o segundo semestre. O cartão do Programa Educação Solidária, que é carregado mensalmente, é um incentivo para que os alunos concluam sua educação básica e possam até mesmo pensar em fazer uma faculdade, já que o município também tem um programa para isso, porque só a educação é capaz de transformar a nossa vida e a vida das nossas famílias.”Em Saquarema, oito unidades escolares participam do EJA como locais de ensino: C.M. de Educação Padre Manuel, C.M. de Educação Menaldo Carlos Magalhães, Escola Municipal Edilson Vignoli Marins, Escola Municipal José Bandeira, Escola Municipal Jurandir da Silva Melo, Escola Municipalizada Ivan da Silva Melo, Escola Municipalizada Paulo Luiz Barroso Oliveira e Escola Municipal Lucio Nunes, especificamente para o período diurno. A matrícula para o EJA será feita nessas mesmas unidades, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 08h às 12h. Mais informações sobre matrícula, Programa Municipal de Educação Solidária e demais questões referentes ao EJA podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. A Secretaria funciona no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, na Avenida Saquarema, 4299, no bairro Porto da Roça.