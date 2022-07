Alunos da Escola Municipal Maria de Lourdes Barreto visitaram a sede da Secretaria Municipal de Agricultura - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/07/2022 16:12

Os alunos da Escola Municipal Maria de Lourdes Barreto, no bairro do Jardim, em Saquarema, na Região dos Lagos, visitaram, na última terça-feira (5), a sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no bairro Sampaio Corrêa. Durante o passeio, os alunos puderam conhecer diversos trabalhos desenvolvidos no local.



Na aula de campo, os alunos visitaram a área da estufa, onde são produzidas as mudas e sementes das plantas doadas gratuitamente aos produtores e moradores, além de conhecerem o Centro Demonstrativo da Produção Agrícola Municipal, a Trilha Ecológica e outros locais da Secretaria.



Na visita, técnicos da Secretaria de Agricultura e da Guarda Ambiental passaram noções sobre reflorestamento, preservação ambiental e alimentação saudável.