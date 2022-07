Política Costa do Sol

‘Me senti usada. Me senti isolada e acuada. Nunca tive voz e nem espaço’, desabafa Magdala Furtado

A vice-prefeita de Cabo Frio foi a convidada da 12ª edição do RC Cast nesta terça-feira (5) e falou, entre outros, sobre sua relação com o prefeito José Bonifácio (PDT) e como tem sido tratada desde o início do governo

Publicado há 21 horas