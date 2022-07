Aloha Spirit 2022 será realizado em Saquarema de 19 a 21 de agosto - Fabio Mota

Publicado 18/07/2022 16:15

Estão abertas as inscrições para o Aloha Spirit 2022, a ser realizado em Saquarema de 19 a 21 de agosto. Maior evento de esportes aquáticos do mundo, o festival conta com competições de canoa, natação, Stand Up Padle, surfsky, apneia, canoa havaiana e triathlon.

Para receber o Longboard e o SUP Wave, o Aloha Spirit montará a Arena Praia, nas areias de Itaúna, que funcionará em paralelo à outra estrutura, a Arena Lagoa, onde, entre os dias 19 e 21, serão realizadas as modalidades já tradicionais do evento: Canoa Polinésia/Va’a, Stand Up Paddle, Paddleboard, Surfski, Apneia, Maratona Aquática e Waterman (Triatlo contendo Natação, Paddleboard e Stand Up Paddle). Ao todo, serão cerca de 40 provas distribuídas nas classes Amador, Pró, Kid’s, Masters e PCD. A arenas na praia de Itaúna será na Rua dos Saveiros, e a Arena Lagoa ficará na altura do nº 1.100 da Rua Cel. João Catarino.Além das competições individuais para adultos e crianças e provas em duplas e equipes, o Aloha Spirit contará com festival de cinema, na tarde de sexta; show com banda ao vivo, na noite de sábado; e aulas de Ioga gratuitas, nos três dias de evento.As inscrições, que darão direito ao atleta de participar em todas as modalidades e em quantas provas desejar, podem ser realizadas até o dia 5 de agosto, no link . Aqueles que se inscreverem até a próxima quinta-feira (21) farão jus a desconto promocional.Na edição de Saquarema, o Aloha Spirit traz algumas provas novas que servirão como classificatórias para outros campeonatos. As provas de Longboard e SUP Wave, estreantes no festival, serão válidas pela 3ª etapa do Circuito Brasileiro da CBSurf. A organização do evento distribuirá um total de 80 mil reais em premiação somente para estas duas modalidades estreantes, além de mais 40 mil reais para outras provas de SUP. O Longboard e o SUP Wave terão provas nas seguintes classes: Profissional (masculino e feminino), Sub-18 (masculino e feminino), Masters 35+ (masculino) e Masters 50+ (masculino).Já as competições de SUP Race também serão válidas como etapa do Brasileiro e seletivas para o PASA Pan-Americano e Mundial da ISA (este último, também valendo como seletiva para a modalidade Prone Paddleboard).A expectativa da Prefeitura de Saquarema e dos organizadores é a melhor possível. "Esse evento tem tudo para ser o maior da história! Saquarema tem uma relação muito íntima com os esportes, principalmente os aquáticos. E a nossa cidade está muito visada pelos atletas. Com certeza, teremos um bom número de participantes e de torcedores", comemorou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.De acordo com a organização do festival, a edição Saquarema do Aloha Spirit será a primeira vez que uma etapa integrará competições de surfe, remada e natação.