Arraiá da Vila começa nesta sexta-feira em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/07/2022 18:54

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, divulgou, nesta sexta-feira (15), a lista de atrações do Arraiá da Vila deste fim de semana. Os shows ficarão por conta do grupo Raiz do Sana, na sexta-feira (15); Trio Forrozão, no sábado (16) e Rondney Mello e Marcinho Furacão, no domingo (17).





Durante os fins de semana do mês de julho entre os dias 8 a 31, uma extensa programação festiva e cultural será realizada na área do Campo de Aviação , no Centro da cidade. Barracas com comidas típicas, brincadeiras, danças, grande fogueira artificial e vários outros itens característicos serão instalados no local.

Neste ano, o Arraiá da Vila marcará a chegada de um novo conceito de festa julina, ficando em definitivo no calendário cultural e turístico da cidade. A nova estrutura foi montada na área do Campo de Aviação e terá aproximadamente 8 mil metros quadrados de área útil. No local, 28 barraquinhas serão instaladas para oferecer comidas típicas, artesanato, brincadeiras, dentre outros itens comuns nestas festas temáticas. Além disso, dezenas de enfeites temáticos e uma fogueira artificial de quase 10 metros de altura será montada, celebrando as comemorações desta festa que é tão marcante na cultura brasileira.