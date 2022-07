Ciclovia da Orla da Lagoa é interditada para a implantação da nova tubulação de água - Divulgação/Prefeitura de Saquarem

Publicado 14/07/2022 16:28 | Atualizado 14/07/2022 16:30

A ciclovia da Orla da Lagoa será interditada, por no máximo três meses, para ampliar o abastecimento de água do município de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Saquarema solicitou à concessionária Águas de Juturnaíba, responsável pela captação, tratamento, distribuição de água, além da coleta e tratamento de esgoto da cidade, melhorias e ampliação na oferta de água potável em diversos bairros, com obras imediatas no Coqueiral, Boqueirão e Barra Nova.



Para isso, uma nova rede está sendo implantada no trecho entre o Centro (Vila) e a Ponte do Girau. A obra em execução permitirá também o fornecimento de água para Manitiba e o bairro Jardim.