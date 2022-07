Saquarema

Silvana Lima ganha o primeiro título do SSXP Saquarema Pro

Maior estrela do surfe feminino do Brasil superou Larissa dos Santos na final cearense do sábado na Praia da Vila e assumiu a vice-liderança no ranking profissional da CBSurf

Publicado 11/07/2022 16:02 | Atualizado há 23 horas