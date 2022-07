Saquarema oferece testagem rápida e gratuita em todos os postos de saúde (ESF) da cidade - Divulgação.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está participando da campanha Julho Amarelo, para o combate às hepatites virais. Comum nos tempos atuais, a doença possui várias formas de contágio.

A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no país pela Lei nº 13.802/2019 e busca reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. A doença é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Os tipos de hepatite

A hepatite pode não apresentar sintomas, mas quando aparecem, se manifestam como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. No caso específico das hepatites virais, estas são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D e E.

– Hepatite A: tem o maior número de casos e é relacionada às condições de saneamento básico e de higiene. É uma infecção leve e se cura sozinha. Existe vacina.

– Hepatite B: é o segundo tipo mais comum e atinge maior proporção de transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção para a hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo.

– Hepatite C: o contato com o sangue é a principal forma de transmissão. É considerada a maior epidemia da humanidade, cinco vezes superior à AIDS. A hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado e a doença pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. Não existe vacina.

– Hepatite D: ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. A vacinação contra a hepatite B também protege de infecção com a hepatite D.

– Hepatite E: é fruto de transmissão fecal-oral, provocando grandes epidemias. A hepatite E não se torna crônica, porém, mulheres grávidas que forem infectadas podem apresentar formas mais graves da doença.

Em Saquarema, o município oferece testagem rápida e gratuita em todos os postos de saúde (ESF) da cidade. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

“A falta do conhecimento da existência da doença é o grande desafio. Por isso a conscientização da população é importante, bem como a recomendação para que todas as pessoas com mais de 45 anos de idade façam o teste, gratuitamente, em qualquer posto de saúde”, informou o secretário municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.

Em caso de resultado positivo, o morador também encontra tratamento gratuito na rede municipal de saúde. A Casa Amarela é o local onde as pessoas com diagnóstico positivo encontram o tratamento para a doença.

“É importante que as pessoas que testaram positivo façam o tratamento que está disponível na rede pública de saúde. É a chance de obter a cura e evitar a disseminação da doença”, completou a coordenadora do Programa de IST/AIDS e Hepatites, Luciana Costa.

O SAE (Serviço de Atendimento Especializado) funciona na Rua Waldir Macedo da Silva, 180, Casa 2, Verde Vale (próximo à Cidade da Saúde). O local oferece tratamentos e exames para Tuberculose, Hanseníase, Hepatites e IST’s/AIDS.